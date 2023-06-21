Тихонов: «Не завидую Осинькину, терять лидеров – проблема»

Бывший российский футболист Андрей Тихонов порассуждал о весенних результатах самарских «Крыльев Советов». Этот клуб не сильно порадовал своих болельщиков, чудом финишировав в РПЛ не в зоне стыковых матчей – на 12-м месте.

«Сезон ты начинаешь одним составом, готовишься. Но потом в группе атаки случаются потери – ушли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, на травмах Александр Коваленко и Роман Ежов. Не завидую, терять лидеров – это проблема», - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что после перехода в «Локомотив» Пиняев и Глушенков стали одними из важных игроков основы «железнодорожников». «Локо» стал одной из лучших команд весны в РПЛ.

В то же время громкое зимнее подписание Владимира Писаркого «Крыльями» пока себя не оправдывает.

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