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Александр Мостовой назвал условие успеха «Спартака» эксклюзив

21 Июня 2023 • 20:59 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от трансферной политики «красно-белых» перед следующим сезоном.

«Много разговоров о конкуренции с «Зенитом». Если у питерцев останется основной состав из легионеров, они и на следующий год выиграют чемпионство. Понятно, что все может произойти, но это только непредвиденные обстоятельства. Сейчас у «Спартака» состав на первую тройку. То есть с замахом на второе место. Конкуренция за первое место должна быть, но она продолжается до тех пор, пока «Зенит» ее держит.

Сейчас я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться опять «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и так далее. Если «Спартак» имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звёзд «Зенита», то тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. То есть тогда «Спартак» будет зависеть от себя, а не от «Зенита» в большей степени. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиляться игроками уровня Промеса и Мозеса. А если будут приобретать игроков среднего уровня, то не стоит ожидать таких результатов», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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