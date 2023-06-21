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Непомнящий: «Пока у «Локомотива» точно есть ресурсы в атаке» эксклюзив

21 Июня 2023 • 20:40 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход Ивана Игнатьева из «Локомотива».

- Вы можете назвать этот трансфер провальным?

- Я не очень хочу обсуждать эту тему. Талант был. Теперь в клубе осталось два чистых форварда.

- Нужны ещё подписания в атаку?

- Мне кажется, первая линия укомплектована неплохо. Есть Пиняев, Глушенков и другие футболисты. Тут вопрос не в центрфорварде, а в разнообразии схем. Думаю, что клуб в случае необходимости найдёт нужного нападающего, но пока у команды точно есть атакующий ресурс.

- Писали, что селекция занята поисками форварда, сообщалось об интересе к Комличенко.

- Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле. В то же время я не уверен, что Комличенко захочет уходить из «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий Артём Дзюба Николай Комличенко Иван Игнатьев Максим Глушенков Сергей Пиняев
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