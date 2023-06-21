Хаджи: «Рыбус ушёл? Ну и слава Богу»

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал ожидаемый уход из клуба поляка Мацея Рыбуса. Стороны в среду приняли решение расторгнуть контракт.

«Рыбус ушел? Ну и слава Богу. Этот игрок, думаю, особо не был нужен. Дело не в том, что он плох. Он хорош, но ничем не лучше наших», - передаёт слова Хаджи «Матч ТВ».

Ранее Рыбус в лаконичной манере попрощался со «Спартаком», в котором провёл прошедший футбольный сезон.

По слухам, главным претендентом на опытного поляка является казанский «Рубин», оформивший триумфальное возвращение в РПЛ.