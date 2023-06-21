Рыбус попрощался со «Спартаком»

Уже бывший польский защитник столичного «Спартака» Мацей Рыбус попрощался с «красно-белыми» в своих соцсетях.

«Спасибо за всё», - пишет польский легионер, прикрепив к своему посту красно-белые цвета.

Напомним, что в среду вечером стало известно о том, что Рыбус и «Спартак» разорвали объединяющее их соглашение. Теперь поляк, выступающий в РПЛ уже практически непрерывно 11 лет, стал свободным агентом.

Отметим, что за «красно-белых» легионер выступал на протяжении минувшего сезона. Однако обильной игровой практики он не имел – на его счету всего 12 матчей, в которых он отметился голом и ассистом.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры поляка называется казанский «Рубин».