В «Бешикташе» рассказали, хочет ли клуб подписать Кейта Бальде

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Спартака» Кейта Бальде. Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в услугах игрока «красно-белых».

«Неправда, что «Бешикташ» интересуется Кейта Бальде», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 сенегальский футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующее соглашение Бальде со «Спартаком» рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего игрока в 2,5 млн евро.

«Бешикташ» проявляет интерес к Кейта Бальде