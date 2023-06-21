Защитник «Динамо» Сазонов забил молодёжной сборной Португалии

Молодой защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов поразил ворота сборной Португалии в рамках молодёжного чемпионата Европы. Грузин отличился на первой добавленной к первому тайму матча минуте, на данный момент счёт встречи – 2:0.

Напомним, Сазонов выступает за столичное «Динамо» с зимы 2022 года. В минувшем сезоне у 21-летнего футболиста на счету 33 матча в РПЛ и Кубке России, в них ему удалось отличиться одним голом.

Молодёжный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

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