Кечинов: «Надеюсь, новый гендиректор «Спартака» будет так же заботиться о ветеранах, как Мележиков»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о смене генерального директора в столичном клубе. Ранее «красно-белых» покинул Евгений Мележиков, а его место занял Олег Малышев.

«Про Мележикова могу сказать только хорошее. При нем в «Спартаке» стало уделяться больше времени ветеранам клуба. Надеюсь, что новый генеральный директор будет так же заботиться обо всех ветеранах», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В завершившемся сезоне «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА (2-е место) и «Зенита» (1-е место).