Тренер «Сочи» рассказал, при каком условии Федотов смог бы остаться в клубе

Тренер вратарей ФК «Сочи» Дмитрий Бородин назвал условие, при котором экс-главный тренер клуба Владимир Федотов остался бы в нём работать и дальше прошлым летом.

«Если бы у нас не отняли Лигу чемпионов, путёвку в которую мы завоевали вместе со вторым местом, он бы остался. Любой тренер с удовольствием бы остался в команде, которую создал, в команде-семье», - рассуждает Бородин для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ. Однако из-за политических причин все российские клубы отстранили от еврокубков, следовательно, «Сочи» не смог сыграть в Лиге чемпионов, путёвку в которую давало бы второе место.

Владимир Федотов после успешного сезона южан перебрался в ЦСКА, с «армейцами» специалист вновь взял серебро РПЛ по итогу минувшего сезона и выиграл Кубок России.

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