Кузьмичёв: «Спартак» принял верное решение, разорвав контракт с Рыбусом»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил решение руководства столичного клуба разорвать трудовой договор с польским защитником, ветераном РПЛ Мацеем Рыбусом.

«На месте правого защитника у «Спартака» играли правоногие игроки, Рыбус не смог у них выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение с ним расстаться», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что у поляка, выступающего в РПЛ не первый год, есть варианты трудоустроиться в других российских футбольных клубах. Среди них – вернувшийся в элиту казанский «Рубин».

Червиченко: Рыбус может заиграть в другом клубе