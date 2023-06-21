В «Спартаке» назвали соперников в рамках подготовки к новому сезону

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал соперников «красно-белых» в рамках подготовки к новому сезону. Всего команда проведёт три матча.

Первый товарищеский матч назначен на 5 июля, соперником выступит столичное «Торпедо». Второй – на 8 июля, в качестве спарринг-партнёра выступит ещё один представитель Первой лиги и весенний обидчик «Спартака» в Кубке России – тольяттинский «Акрон». Отметим, что оба этих матча пройдут на базе в Тарасовке.

Третий контрольный матч пройдёт 18 июля – против бакинского «Нефтчи». Место действия – стадион «Спартака».

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.

Ранее своих соперников на июль назвали в казанском «Рубине».