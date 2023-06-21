​Кики очарован условиями в «Урале» - агент

В среду «Урал» объявил о переходе в свои ряды защитника Кики. Агент Хелио Мартинс, который работает с 28-летним португальцем, высказался по поводу этого трансфера.

«Кики был впечатлён приёмом клуба и хочет отплатить за эту любовь на футбольном поле. Он будет ещё одним человеком, который поможет команде. Ему очень понравился город и дружелюбие людей. Кики был очарован условиями клуба. Он войдёт в историю футбола в уральской майке», - сказал Мартинс, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Кики достался «Уралу» бесплатно. У футболиста истёк срок трудового соглашения клубом «Визела».

В прошлом чемпионате России «Урал» финишировал на 11-й позиции. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует через месяц. Базовым днём первого тура выбрано 23 июля.