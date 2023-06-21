Мостовой: «Ничего от Малышева не жду»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах нового генерального директора Олега Малышева.

«Ничего от Малышева не жду, ничему уже не удивляюсь и даже голову уже не хочется себе заморачивать всеми этими назначениями. Ну не работал он в футболе и не работал, много таких людей, которые никогда и близко к футболу не были», — заявил экс-игрок сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в наше время популярность, деньги и власть стали главными приоритетами для людей, ради которых они, в том числе, могут идти и в футбольную сферу, не имея необходимого опыта.

Напомним, что во вторник, 21 июня, Олег Малышев был объявлен в качестве нового генерального директора «Спартака». Новый функционер сменил на данном посту Евгения Мележикова.