Агент Кейта Бальде: «Мой клиент счастлив в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, являющийся агентом сенегальского форварда «Спартака» из Москвы Кейта Бальде, рассказал, что его клиент не думает о переезде из России.

«Кейта счастлив в «Спартаке», а представители «Бешикташа» не контактировали с нами», - цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бальде может покинуть Москву и переехать в самый крупный город Турции – Стамбул. Всё дело в том, что на него, по слухам, нацелился бронзовый призёр чемпионата Турции минувшего сезона – «Бешикташ».

«Бешикташ» проявляет интерес к Кейта Бальде