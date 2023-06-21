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Агент Кейта Бальде: «Мой клиент счастлив в «Спартаке»

21 Июня 2023 • 19:44 Комментировать

Федерико Пасторелло, являющийся агентом сенегальского форварда «Спартака» из Москвы Кейта Бальде, рассказал, что его клиент не думает о переезде из России.

«Кейта счастлив в «Спартаке», а представители «Бешикташа» не контактировали с нами», - цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бальде может покинуть Москву и переехать в самый крупный город Турции – Стамбул. Всё дело в том, что на него, по слухам, нацелился бронзовый призёр чемпионата Турции минувшего сезона – «Бешикташ».

«Бешикташ» проявляет интерес к Кейта Бальде

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бешикташ Федерико Пасторелло Кейта Бальде трансферы футбола - лето 2023
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