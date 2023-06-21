Червиченко: Рыбус может заиграть в другом клубе

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о расторжении контракта между «красно-белыми» и защитником Мацеем Рыбусом.

«Если человек не играет, зачем его держать? И человека мучить, и нести лишнюю нагрузку на себя. В расторжении контракта логика есть», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Однако, по мнению функционера, Рыбус является квалифицированным футболистом, поэтому неудача в «Спартаке» не означает, что он не сможет заиграть в новой команде.

33-летний Рыбус провел в составе «красно-белых» один сезон, в ходе которого появился на поле в 12 матчах и смог отметиться одним забитым мячом. Кроме того, в копилке защитника есть один ассист.