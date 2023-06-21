Футбольный агент Оробийи Роудс, представляющий интересы нападающего Момо Янсане, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Момо возвращается в «Шериф», как это и было изначально запланировано», — заявил агент игрока.

Напомним, минувший сезон 25-летний нападающий провел в аренде в «Пари НН», контракт игрока принадлежит «Шерифу». В футболке нижегородцев Янсане сыграл в 21 матче с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.