Бушманов назвал слабые места «Спартака»

Российский футбольный тренер Евгений Бушманов порассуждал о том, какие позиции в московском «Спартаке» нуждаются в усилении этим летом.

«Спартаку» нужен левоногий латераль и центральный защитник. Требуется и усиление атаки в виде крайнего нападающего. Да, есть Квинси Промес и Антон Зиньковский, однако играют они на одной позиции», - рассуждает Бушманов для «Чемпионата».

Напомним, «Спартаку» не удалось минувшей весной навязать конкуренцию «Зениту» в РПЛ – в итоге клуб закончил сезон лишь на третьем месте. Что касается Кубка России, то в нём в Пути регионов на стадии полуфинала «красно-белые» не справились с тольяттинским «Акроном».

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