​Соболеву сократили дисквалификацию

«Спартак» добился успеха в апелляции на решение по дисквалификации нападающего Александра Соболева. Как известно, футболиста за демонстрацию неприличного жеста в дерби с ЦСКА наказали дисквалификацией на четыре игры РПЛ. Теперь срок был уменьшен.

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер», - сказали сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

Александр Соболев на финише сезона пропустил два матча Премьер-лиги. Таким образом, форварду «Спартака» осталось пропустить одну игру. Во втором туре нового чемпионата он уже сможет выйти на поле.