Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уход нападающего Ивана Игнатьева из «Локомотива».

- Вы поняли, зачем руководство пошло на этот трансфер?

- Если бы Дзюбы не было, Игнатьев играл чаще. А так Артём забрал шансы у Ивана. Изначально он приходил, чтобы играть, а не чтобы сидеть на скамейке. Ивану надо играть, чтобы реанимировать свою карьеру.

- Теперь в команде осталось всего два номинальных центрфорварда.

- Думаю, мы увидим усиление в эту линию.

- Как относитесь к потенциальному трансферу Николая Комличенко?

- Третьим он точно не нужен. У него схожая комплекция с Дзюбой и Изидором. Нужен кто-то помоложе и побыстрее. Я бы сделал ставку на молодых россиян. Дзюба может передать им опыт.