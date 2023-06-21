Жирков вспомнил о решении Хиддинка сделать его левым защитником

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков вспомнил период чемпионата Европы 2008 года. Тогда наставник россиян Гус Хиддинк изменил позицию игрока и отправил играть его на левый фланг защиты.

«Это было непросто и очень тяжело далось. Если ставят в состав сборной, то ты должен играть там, куда поставят. Так и воспринимал эту ситуацию», - делится Жирков с «Матч ТВ», добавляя, что бежать вперёд у него получалось отлично, а вот назад – не всегда.

Напомним, что 21 июня 2008 года сборная России провела один из лучших матчей в истории, обыграв команду Нидерландов в четвертьфинале европейского первенства – 3:1.