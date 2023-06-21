Тавареш пропустит первую часть сезона — игроку предстоит операция

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш не сможет помочь команде в первой части нового сезона. Напомним, 22-летний португалец получил разрыв крестообразной связки колена, находясь в расположении молодежной сборной.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в начале июля Тавареш перенесет операцию на крестообразной связке, которая пройдет в Португалии. Ориентировочно футболист пропустит полгода и не сыграет в первой части предстоящего сезона РПЛ. Скорее всего, португалец присоединится к команде уже на зимних сборах в новом году.

В прошедшем сезоне Тавареш появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.