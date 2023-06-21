Алонсо не покинет «Краснодар»

Агент Диего Сератти, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Алонсо остается в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом», — приводит слова Серрати «Чемпионат».

Напомним, 30-летний парагваец выступает за «Краснодар» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 Алонсо принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги и стал автором одного забитого мяча.

Трудовой договор защитника с «быками» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в семь миллионов евро.