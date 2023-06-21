Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» назвали соперников на предсезонных сборах

21 Июня 2023 • 18:53 Комментировать

Футбольный клуб «Рубин» назвал команды, против которых проведёт свои товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону.

Так, первым соперником казанцев станет клуб Первой лиги – «КАМАЗ», игра запланирована на 4 июля. Далее, 8 июля «Рубин» встретится с вылетевшим из РПЛ «Торпедо», 12 июля – с самарскими «Крыльями Советов». Ещё один матч запланирован на 16 июля, но его соперника пресс-служба «рубиновых» объявит дополнительно.

Напомним, по итогам сезона в Первой лиге «Рубин» смог выиграть турнир и стать первым в турнирной таблице, обойдя ближе к финальным турам другой будущий клуб РПЛ - калининградскую «Балтику».

«Рубин» нашёл нового вратаря, который заменит Беленова

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Рубин Камаз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
19:12 · Россия. Премьер-лига
Алонсо не покинет «Краснодар»
18:53 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» назвали соперников на предсезонных сборах
18:40 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» объявил о трансфере Кики официально
18:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов поблагодарил Хиддинка за то, что тот взял Аршавина на Евро-2008
18:33 · Россия. Премьер-лига
Боков: Комличенко — хороший вариант для «Локомотива», но у них уже есть Дзюба
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подтвердил переход воспитанника ЦСКА Багринцева официально
18:27 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Малком постарается уехать в Европу»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал чемпионаты, в которых стоит попробовать свои силы молодым российским игрокам
18:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил об уходе Рыбуса официально
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хиддинк рассказал, чего хочет пожелать российскому футболу
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» проявляет интерес к Кейта Бальде слухи
17:40 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Факел» — главный аутсайдер нового сезона
17:35 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: Кукуляк будет готовиться к следующему сезону РПЛ
17:30 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Болельщиков «Спартака» не интересует приговор Промеса, он играет и приносит результат
17:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Галатасарай»? Я бы рекомендовал Чалову остаться в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем