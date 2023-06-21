В «Рубине» назвали соперников на предсезонных сборах

Футбольный клуб «Рубин» назвал команды, против которых проведёт свои товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону.

Так, первым соперником казанцев станет клуб Первой лиги – «КАМАЗ», игра запланирована на 4 июля. Далее, 8 июля «Рубин» встретится с вылетевшим из РПЛ «Торпедо», 12 июля – с самарскими «Крыльями Советов». Ещё один матч запланирован на 16 июля, но его соперника пресс-служба «рубиновых» объявит дополнительно.

Напомним, по итогам сезона в Первой лиге «Рубин» смог выиграть турнир и стать первым в турнирной таблице, обойдя ближе к финальным турам другой будущий клуб РПЛ - калининградскую «Балтику».

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