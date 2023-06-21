Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил предсезонную подготовку московского «Динамо». Клуб до сих пор не объявил имя нового главного тренера.

- Как вы к этому относитесь?

- Возможно, сейчас игроки тренируются индивидуально, но времени на формирование командных взаимодействий маловато. Основная проблема состоит в том, что клуб до сих пор не объявил имя главного тренера. Важно, чтобы он был задействован в селекционной работе. Думаю, в этом динамовцы либо опаздывают, либо просто нам не рассказывают. Хотя вдруг в команду придёт кудесник, который приведёт в божеский вид игроков динамовской дружины.

- То есть вас не напрягает затишье в отношении имени главного тренера?

- Я адекватно к этому отношусь. Почему я буду напрягаться? Я не имею никакого отношения к этому клубу. Там в руководстве находятся профессионалы. Они понимают, что делают. Если бы я работал в «Динамо», то, конечно, очень переживал. Со стороны я вижу стратегические ошибки.

- В целом пишут, что Личка - основной претендент на пост главного тренера «бело-голубых». Месяц назад вы сказали, что положительно смотрите на такой симбиоз. Ваше мнение остаётся прежним?

- Мне нравится работа Лички. Да, есть некоторые оговорки, я их уже перечислял. Мы видели, что он сделал в небольшой команде с не самыми грандиозными финансовыми условиями. Команда давала результат при симпатичной игре. Ему надо научиться справляться с давлением, которое оказывается на тренеров больших клубов.

Ранее о текущей ситуации динамовцев высказался экс-главный тренер клуба Алексей Петрушин.