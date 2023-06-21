Состав «Урала» пополнил защитник Кики. Екатеринбургский клуб опубликовал в социальных сетях презентационное видео, посвященное 28-летнему португальцу. Условия подписанного контракта пока не раскрываются. В прессе писали, что договор рассчитан на два сезона.

Кики достанется «Уралу» бесплатно. В конце июня у футболиста истекает контракт с португальским клубом «Визела».

Судя по видео, Кики будет играть за «Урал» под номером 25.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Урал» завершил на 11-й позиции. Старт следующего сезона Премьер-лиги намечен на 23 июля.