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Орлов поблагодарил Хиддинка за то, что тот взял Аршавина на Евро-2008

21 Июня 2023 • 18:37 Комментировать

Знаменитый российский комментатор Геннадий Орлов вспомнил славную страницу российского футбола, а именно бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. И поблагодарил тогдашнего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка за то, что он решил взять игрока питерского «Зенита» Андрея Аршавина на турнир. По мнению эксперта, это было очень верным решением.

«Два матча играли без него на Евро, но Хиддинк никого не взял другого на его место, а мог. Ждали Аршавина, и он оказался героем этого матча. Успех необыкновенный! Спасибо тренеру», - вспоминает Орлов для «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин в заключительном матче отбора на Евро-2008 против команды Андорры удалился с поля и был вынужден пропустить первые два матча россиян на турнире – против сборных Испании (1:4) и Греции (1:0).

21 июня 2008 года сборная России в Базеле уверенно обыграла сборную Нидерландов и вышла в полуфинал чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Андрей Аршавин Сборная России Геннадий Орлов
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