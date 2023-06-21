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Боков: Комличенко — хороший вариант для «Локомотива», но у них уже есть Дзюба

21 Июня 2023 • 18:33 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков отреагировал на возможный переход нападающего «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».

«Если этот трансфер состоится, то это будет хорошее приобретение для «Локомотива». Он выполняет роль «столба», но у «Локомотива» уже есть Дзюба, поэтому я не знаю, насколько это будет эффективно», — цитирует Бокова «Газета.Ру».

По мнению эксперта, «железнодорожникам» стоит обратить внимание на более скоростных нападающих, которые могли бы разнообразить игру команды.

В минувшем сезоне 27-летний Комличенко забил 12 мячей и сделал 14 голевых передач в 33 играх во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Артём Дзюба Максим Боков Николай Комличенко
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