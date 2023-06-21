Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» подтвердила переход воспитанника столичного ЦСКА, 19-летнего полузащитника Эдуарда Багринцева. Соглашение с молодым игроком о сотрудничестве подписано на три года.

Отмечается, что пока Багринцев будет помогать второй команде «быков».

Минувший сезон молодой игрок провёл в Словакии в клубе «Дубница». За 19 матчей ему удалось отметиться двумя голами и ассисстами. Ранее Багринцев рассказывал, что получил в минувшем сезоне гражданство Армении и сможет выступать за национальную команду этой страны.

Напомним, что «Краснодар» по итогам сезона-2022/23 стал шестым в турнирной таблице РПЛ и дошёл до Суперфинала Кубка России.