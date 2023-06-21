Боков: «Малком постарается уехать в Европу»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о возможном уходе бразильского нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«Малком этим летом постарается уехать в Европу. Он хочет иметь возможность играть в Лиге чемпионов. К сожалению, у нас данной возможности нет, поэтому такой трансфер не исключен», — заявил Боков изданию «Газета.Ру».

Как считает эксперт, Малком является важнейшим футболистом для «Зенита», поэтому клубу будет непросто, если игрок примет решение уйти.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Малком забил 23 гола и стал автором 9 ассистов в 27 матчах.