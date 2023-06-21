Масалитин назвал чемпионаты, в которых стоит попробовать свои силы молодым российским игрокам

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, куда сейчас могут уехать российские игроки.

«Если футболист, который уже себя зарекомендовал, получит предложение, то его надо рассмотреть. Но я бы рассматривал только топ-чемпионаты. Молодежи советовал бы уезжать в Бельгию или Нидерланды», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Летнее трансферное окно в России откроется 1 июля, как и во многих странах Европы. Однако в прессе уже активно гремят новости о возможных переходах различных футболистов, в том числе и российских. Чаще всего претендентами на наших игроков называют турецкие клубы.