«Спартак» посредством своего официального сайта объявил об уходе из клуба защитника Мацея Рыбуса. «Красно-белые» и 33-летний поляк договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Таким образом, Рыбус стал свободным агентом.

Мацей Рыбус оказался в «Спартаке» прошлым летом. В сезоне 2022/2023 польский футболист провёл 12 официальных матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что в последние дни слухи активно связывали Рыбуса с «Рубином». Казанцы по итогам сезона вернулись в Премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге.

Старт следующего сезона РПЛ намечен на 23 июля.