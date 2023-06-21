Известный футбольный функционер Павел Стипиди в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался с резкой критикой в адрес бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.

Под руководством голландского наставника сборная России в 2008 году стала бронзовым призёром на чемпионате Европы.

«Все эти Адвокаты, Хиддинки – черти, которые заработали в России деньги! Не знают ни одного слова по-русски. Спаллетти, которому мы кричим: «С победой вас, синьор»! Но я не помню, чтобы Адвокат или Хидддинк поздравили с днём рождения хоть одного футболиста, который у них играл. РФС деньги платил Хиддинку, чтобы он на сафари ездил в Африку!

Подарил праздник? Я скажу так. Я же не говорю, что они плохие люди. Я, как человек, который всю свою жизнь провёл в футболе уже 50 лет. Я чуть-чуть понимаю об игре. Я прекрасно знаю, что было когда Хиддинк приезжал к нам. Он ничего не подарил! Он играл сам? Наши играли! У него штаб был из российских специалистов. Когда голландец работал с Россией, у нас в РФС было много классных руководителей, которые помогали этой победе. Я не умаляю его заслуги в этой победе, но не надо говорить, что это он нам праздник подарил. Это подарили нам футболисты и люди, которые отвечали за футбол», — сказал Стипиди.