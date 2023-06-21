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Гладилин: «С «Зенитом» тяжело, поэтому «Спартак» не будет бросать ему перчатку» эксклюзив

21 Июня 2023 • 18:08 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении в клуб нового генерального директора Олега Малышева и его высказываниях на брифинге после представления футбольной общественности.

- Какие у вас ожидания от смены генерального директора «Спартака»? Команду ждут серьезные перемены?

- Я не знаю Олега Малышева. И Мележикова тоже не очень хорошо знал. Видимо, работа прежнего генерального директора не удовлетворила акционеров ЛУКОЙЛа, вот они и решились на изменения.

- Не смущает, что Малышев никогда не работал в футбольных клубах?

- Если он был в теме – то не смущает. Главное, чтобы он разбирался в вопросах. Все-таки это менеджер, бизнесмен. Я предполагаю, что Мележиков не дал той отдачи, которая устроила бы его начальников. Здесь ведь важно, чтобы результат соответствовал вложениям в команду. Это основное для бизнеса. Здесь нужен результат. А Малышев – бизнесмен.

- Малышев дал понять, что Промеса клуб не бросит и окажет ему всяческую поддержку. Это важные слова?

- Это очень правильные слова. Ведь это имидж клуба. Промес много сделал для «Спартака». Уже стал его легендой. Это верная позиция. Надо приложить все усилия, чтобы помочь Квинси в этой ситуации.

- Клуб должен помогать в получении гражданства игроку, у которого идут уголовные процессы?

- Обязательно. Промес – фигура медийная. Для «Спартака» - это лучший легионер за всю историю. Его знают в Европе. Это футболист сборной Нидерландов. Но справедливости в этой ситуации ждать сложно. Они делают это показательно. Я убежден, что Квинси хотят показательно наказать, за то, что он играет в России и стал здесь легендой. Им надо показать, что легионерам нечего делать в России. Если брать дело с наркотиками – все это раскручивается. Поэтому руководители клуба правильно делают, что до конца будут биться за Промеса.

- Малышев без восторга высказался об Абаскале. Он сказал, что были матчи, которые его разочаровали. Как воспринимаете эти слова? Они о чем-то могут говорить?

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- Я думаю, что Малышев правильно высказался. Время для адаптации Абаскаля к нашему чемпионату и России уже прошло. Он здесь больше года. Если не будет результата – это намек Абаскалю, что в таком случае в «Спартаке» будет другой тренер. Клубу нужен результат и хорошая игра. Если не будет борьбы за чемпионство и той игры, которая соответствует ожиданиям, с Абаскалем расстанутся.

- Малышев сказал, что бюджет «Спартака» в этом году станет больше. Это поможет подняться выше третьего места в следующем сезоне?

- Не все решают деньги. Нужно правильно их вложить. Поэтому Малышев и пришел. Нужны будут точечные приобретения, которые помогут. А не просто вложат большие деньги, а толку от футболистов не будет. Поэтому нужны сильные игроки.

- Малышев сказал, что большого количества трансферов не будет. «Спартак» в этом не нуждается?

- Нет. Я вижу только позицию центрального защитника, которую надо закрыть. Но если купят еще опытного игрока в опорную зону – будет хорошо. Надо создать хребет команды, ее стержень, чтобы здесь была игра. Сейчас есть проблемы в обороне, а без сильной защиты регулярных побед не получится.

- Еще одно заявление Малышева, что перчатки «Зениту» «Спартак» бросать не будет. Значит ли это, что за золото команда не будет бороться?

- Он реально смотрит на вещи. Можно ставить такую задачу, но реально бороться с «Зенитом» тяжело. Там не проблемных мест и поставлена игра. Он видит, что в «Спартаке» этого нет. Надо у себя поставить игру, все нормализовать. А борьба должна быть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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