​Хиддинк рассказал, чего хочет пожелать российскому футболу

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, чего бы он хотел пожелать российскому футболу.

«Надеюсь, скоро наступят лучшие времена», - красноречиво сказал Хиддинк, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что под руководством Гуса Хиддинка сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда российская национальная команда добралась до полуфинала, где уступила Испании.

С Гусом Хиддинком у руля сборная России провела 39 матчей. В них команда отпраздновала 22 победы при 7 ничьих и 10 поражениях.