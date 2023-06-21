Турецкий «Бешикташ» заинтересован в услугах сенегальского нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, об этом сообщает Fotospor.

По данным источника, стамбульский клуб рассматривает форварда на замену Дженку Тосуну, который получил серьёзное повреждение.

Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Бальде принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Монако», «Интер» и другие итальянские клубы.