Созин: «Факел» — главный аутсайдер нового сезона

Футбольный эксперт Андрей Созин ответил на вопрос о том, кто станет аутсайдером предстоящего сезона чемпионата России.

«С таким подбором игроков в следующем сезоне главным аутсайдером будет «Факел». Они заявляли, что у них самый низкий бюджет. Если они останутся в РПЛ, то это будет достижением», — заявил Созин Legalbet.

В сезоне-2022/23 воронежский «Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, однако смог сохранить свою прописку в элитном дивизионе через стыковые матчи. В двухраундовом противостоянии команда Вадима Евсеева оказалась сильнее «Енисея».