Каманцев: Кукуляк будет готовиться к следующему сезону РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что арбитр Евгений Кукуляк будет готовиться к следующему сезону РПЛ.

В прошедшем сезоне судья допустил две грубейшие ошибки: не назначил пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче против «Динамо» и ошибочно удалил защитника «Спартака» Данила Денисова в игре с «Химками».

Каманцев отметил, что после всех ошибочных моментов он уже был одним из резервных арбитров.

«Из‑за одной ошибки, если она рабочая и не предвзятая, мы никого не исключаем из списков. Надеюсь, мы подберем к нему ключик и он продолжит дальше прогрессировать», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что после своих ошибочных решений Кукуляк не получал назначения на игры, и он также обслуживал матчи Первой лиги.