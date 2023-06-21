Червиченко: Болельщиков «Спартака» не интересует приговор Промеса, он играет и приносит результат

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. Ранее стало известно, что нидерландский суд приговорил футболиста к лишению свободы на полтора года за удар ножом двоюродного брата.

«Ударит ли это по репутации клуба? Болельщикам будет все равно. Промес играет и приносит результат. Так что другие дела их интересовать не будут. Этот вопрос должен интересовать руководителей «Спартака», — цитирует Червиченко «Спорт День за Днем».

В минувшей кампании 31-летний нидерландец забил 25 голов и отдал 10 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.