Масалитин: «Галатасарай»? Я бы рекомендовал Чалову остаться в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова в турецкий «Галатасарай».

«Я бы рекомендовал Чалову остаться в команде. Он является одним из лидеров ЦСКА. «Армейцы» создают боеспособный коллектив, а Чалов является одним из лидеров команды», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

При этом ветеран «красно-синих» добавил, что иногда бывают такие предложения, от которых нельзя отказаться, а у ЦСКА, к слову, есть некие финансовые проблемы.

Контракт Чалова с «армейцами» рассчитан до конца 2024 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 12 млн евро.