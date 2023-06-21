Карсаков: «ЦСКА нужно усиливать почти все линии»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков оценил нынешний состав «красно-синих».

«Любому тренеру не хватает игроков на каждой позиции. ЦСКА нужно усиливать почти все линии, чтобы подтвердить успех этого сезона», — приводит слова Карсакова издание «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что «армейцам» необходимо подписать качественных игроков, чтобы в команде была хорошая конкуренция.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги и стал обладателем Кубка страны, одолев в Суперфинале турнира «Краснодар» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.