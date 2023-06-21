Агент Крамарича - о переходе в «Сочи»: Мартина не пугает переезд в Россию

Агент полузащитника Мартина Крамарича, Матей Скегро, высказался о переходе своего клиента в футбольный клуб «Сочи».

Агент отметил, что футболист выбрал «Сочи», потому что РПЛ является для него новым вызовом.

«Крамарича совершенно не пугает переезд в Россию. Здесь очень безопасно. Он настроен показать максимум и помочь команде добиться хорошего результата», - приводит слова Скегро Sport24.

25-летний футболист пополнил ряды «Сочи» на правах свободного агента, заключив контракт на три года.

Последним клубом Крамарича был словенский «Браво Любляна», в котором он исполнял роль капитана.