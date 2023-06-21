Агент полузащитника «Краснодара» Кади высказался о будущем игрока

Агент полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Кади Боржеса, Хельсио Алиск, высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что у бразильца контракт с «быками», и он счастлив находиться в клубе.

«Ему также нравится сам город. Шансы, что он уйдет из клуба? Кади продолжит играть за «Краснодар», - заявил Алиск в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

27-летний футболист пополнил ряды «Краснодар» в зимнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

За 11 проведенных игр во второй части сезона Кади принял участие в 11 играх, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.