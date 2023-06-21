Бушманов: «Только время покажет, поможет ли «Спартаку» смена гендиректора»

Российский тренер Евгений Бушманов отреагировал на назначение Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака».

«Только время покажет, поможет ли «Спартаку» смена гендиректора. Все изменения, которые происходят в клубах, совершаются с целью улучшения. Но стабильность нужна», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

По мнению специалиста, болельщикам не так важно, кто будет занимать эту должность в «Спартаке», фанаты хотят видеть зрелищный футбол и хорошие результаты.

В сезоне-2022/23 «красно-белые» финишировали на третьей строчке в чемпионате России, набрав 54 очка.