Асхабадзе: В следующем сезоне мы увидим обновлённый «Факел»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что в воронежском клубе ожидается перестройка.

Спортивный деятель отметил, что в новом сезоне все увидят обновлённый «Факел», и думает, что половина игроков точно останется.

«Если раньше футболистов «Факела» не хотел практически никто, то сегодня многие ребята имеют интерес со стороны других команд», - приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

«Факел» по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги попал в зону стыковых игр, но смог сохранить прописку в элитном дивизионе, по сумме двух матчей оказавшись сильнее красноярского «Енисея».