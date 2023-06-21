«Динамо» объявило о назначении Павла Алпатова на должность главного тренера второй команды. Под руководством 33-летнего Алпатова «Динамо-2» будет выступать во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

Отмечается, что футболисты «Динамо-2» уже прошли медицинский осмотр и начали готовиться к новому сезону.

Напомним, что после майской отставки Славиши Йокановича Павел Алпатов исполнял обязанности рулевого первой команды «Динамо». В трёх матчах под руководством специалиста «бело-голубые» добились одной победы при двух поражениях. Ранее Алпатов входил в тренерский штаб основы.