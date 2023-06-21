Сёмин оценил шансы Захаряна, Мелёхина и Ренана победить в номинации Golden Boy

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, есть ли шансы у игроков РПЛ получить награду лучшего молодого футболиста Европы. Напомним, в числе топ-100 претендентов оказались Арсен Захарян («Динамо»), Виктор Мелёхин («Ростов») и Роберт Ренан («Зенит»).

«Думаю, реальных шансов нет. Но мне эти футболисты очень нравятся. Мне импонирует то, как играет Мелёхин. Думаю, что это будущий центральный защитник сборной России», — приводит слова Сёмина портал Rusfootball.

Добавим, что церемония вручения награды Golden Boy состоится в октябре-ноябре. Фаворитом на данный момент является хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.