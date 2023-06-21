Иван Игнатьев высказался об уходе из «Локомотива»

Нападающий Иван Игнатьев высказался об уходе из московского «Локомотива».

Форвард выразил большую благодарность столичному клубу, за который он провел последний год.

«Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше», - приводит слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива».

Контракт Игнатьева с «Локомотивом», за который он выступал с лета прошлого года, был рассчитан до 30 июня с возможностью пролонгации ещё на один сезон, но было принято решение не продлевать его.