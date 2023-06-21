Динияр Билялетдинов заявил, что успех «Локомотива» в новом сезоне будет зависеть от формы Дзюбы

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о форварде «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Самое главное для «Локомотива» — не попасть в такую же яму, как в начале прошлого сезона. Много надежд на Дзюбу. От его формы будет зависеть успех «Локомотива» на старте сезона», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что у «красно-зеленых» есть Пиняев и Глушенков, которые уже способны провести хороший сезон. Все зависит от того, как тренерский штаб распорядится ресурсами команды, добавил бывший капитан «Локомотива».

В прошедшем сезоне «железнодорожники» заняли восьмую строчку в РПЛ.