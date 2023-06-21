Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, при каком тренере ему было сложнее всего работать.

Спортивный деятель отметил, что было много сложных моментов, и два с половиной года, проведенные в клубе, были для него сплошным стрессом.

«Думаю, что сложнее всего мне было в период тренерства Руя Витории. Мы остались с ним один на один. Это был правда очень непростой период», - заявил Мележиков на пресс-конференции.

Напомним, что место Мележикова занял Олег Малышев.

Португалец возглавлял столичный клуб с июня по декабрь 2021 года. Сейчас он тренирует сборную Египта.