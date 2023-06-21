Мостовой: «Частые смены в руководстве «Спартака» никак не влияют на команду»

«Спартак» сменил генерального директора. На этой должности Олег Малышев заменил Евгения Мележикова. В руководстве московского клуба перестановки происходят частенько. Впрочем, известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой считает, что это никак не влияет непосредственно на команду.

«Частые смены в руководстве «Спартака» никак не влияют на команду - на футболистов уж точно. Многие даже не знают, как выглядит тот или иной гендиректор. Игроки знают тренерский штаб и президента - без разницы, кто там в руководстве», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля. Точное расписание появится в обозримом будущем.